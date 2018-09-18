ВЭБ призвал Украину к диалогу после ареста акций Проминвестбанка

Москва, , 10:01 — REGNUM Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) призвал Украину начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка, сообщает 18 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ВЭБа, адресованное украинским властям.

Так, в письме говорится, что Украина нарушила соглашение с РФ о взаимной защите капиталовложений, подписанное в 1998 году. Поэтому ВЭБ предлагает украинским властям «незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора».

Напомним, 5 сентября апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних структур российских банков на Украине с государственным участием. Под арест попали акции украинских дочерних структур таких российских банков, как ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Аресты были наложены по ходатайству компании украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнёров, которые пытаются взыскать с России компенсации за недвижимое имущество, потерянное ими в результате воссоединения Крыма с Россией.

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