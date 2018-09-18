В муниципальном транспорте оренбургского Орска резко дорожает проезд

Орск, Оренбургская область, , 09:53 — REGNUM В Орске Оренбургской области МУП «Орскгортранс» вышло к чиновникам с инициативой об увеличении тарифа за проезд в трамваях и автобусах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, 26 сентября горсовет должен рассмотреть этот вопрос на заседании и вынести решение.

Добавим, сейчас поездка в муниципальном автобусе стоит 14 рублей, в трамвае — 14 рублей. По безналичному расчету билет обходится в 10 рублей. Скорее всего, проезд в общественном транспорте подорожает уже осенью. Для поездок в автобусах и трамваях предусмотрен единый тариф — 17 рублей, по безналичному расчету — 15 рублей.

То, что проезд подорожает, не вызывает сомнений. В мэрии подчеркнули, что мера является вынужденной. Вместе с тем, чиновники заметили, что тариф остается неизменным на протяжении уже пяти лет. За этот период значительно выросла инфляция, расходы на ГСМ, запчасти.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, на муниципальном предприятии сложилось тяжелое финансовое положение. Основная задолженность по оплате за электроэнергию составляет 25 млн. 289 тыс. рублей. На 20 сентября 2018 года энергетики запланировали отключение электричества.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 565 человек. Средняя заработная плата водителей трамвая составляет 17 891 рублей, водителей автобусов 16 443 рублей, последнее повышение зарплаты было в июле 2015 года. Из-за низкой зарплаты в МУП происходит отток работников.