В Приморье появится российско-японское производство ветрогенераторов

Владивосток, , 09:33 — REGNUM Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) — Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и японская компания Winpro Global — заключили соглашение о создании в России совместного предприятия по производству ветрогенераторов, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Разработка продукции начнется уже в этом году, а старт продаж запланирован на 2019 год. Общий бюджет проекта от разработки технологии до строительства завода составит порядка 5 млрд иен (3 млрд рублей).

В Минвостокразвития пояснили, что на первом этапе будут проанализированы возможности использования энергетического оборудования компании в условиях российского климата. Затем партнеры планируют разработать ветрогенераторы на 50 кВт с регулированием шага лопастей. Для производства новых моделей в Приморье будет построен завод, а сбыт продукции будет осуществляться в России и других странах.

Читайте также: Производить лопасти для ветрогенераторов начнут в Ульяновске в 2019 году