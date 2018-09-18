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Нефть дешевеет четвертый день подряд

Экономика

В ближайшей перспективе риски для нефти будут смещены в южном направлении, заявил эксперт

Нефть дешевеет четвертый день подряд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 18 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Нефть Brent дешевеет четвертый день подряд, отметившись на недельных минимумах в районе отметки $77 на утренних торгах во вторник. Несмотря на то, что дальнейшее обострение торгового конфликта между США и КНР не произвело сильного впечатления на мировые рынки — как и ожидалось, Вашингтон объявил о введении пошлин на 200 млрд долларов, сырьевые площадки довольно болезненно реагируют на отсутствие признаков нахождения компромисса и все сильнее переживают за перспективы спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Эти опасения обострились после того, как российский министр энергетики Александр Новак дал понять, что на следующей встрече ОПЕК будет обсуждать повышение уровней добычи на 1 млн баррелей. Рынки, конечно, уже давно адаптировались к пересмотру условий соглашения ОПЕК и смирились с тем, что картель и его союзники теперь наращивают производство. Это происходит в основном за счет наличия противовеса — падения добычи в Венесуэле и ожидаемых санкций против Ирана», — пояснил эксперт.

Усугубляет ситуацию тот факт, что Иран может найти обход санкций через Россию, которая может использовать иранскую нефть на своих НПЗ и при этом увеличивать экспорт собственной нефти. Это вдвойне негативно для рынка, поскольку в цены уже практически полностью заложена минимизация поставок из Ирана.

«В ближайшей перспективе риски для Brent будут смещены в южном направлении. 18 сентября поздно вечером API опубликует традиционный еженедельный отчет по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, и если объемы сократятся, это не сильно поможет котировкам при условии, что трейдеры продолжат муссировать тему увеличения поставок из ОПЕК+. С технической точки зрения утрата уровня $77 ознаменует собой следующий этап в нисходящей коррекции цен», — полагает Мащенко.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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