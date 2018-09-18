Уровень ответственности для чёрных кредиторов нужно продумать и просчитать

Новосибирск, , 09:24 — REGNUM «Черные кредиторы», безусловно, представляют общественную опасность и ответственность для них должна быть, но прежде чем вводить уголовную ответственность, необходимо провести исследования, считает заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления Олег Шерстобоев. О том, что государству необходимо аккуратно подходить к установлению максимального наказания за незаконную выдачу кредитов населению, Шерстобоев сказал ИА REGNUM, комментируя новость о том, что для финансовых организаций, не внесённых в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, планируется ввести уголовную ответственность.

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«Уголовная ответственность является наиболее серьёзной из всех видов ответственности, которые существуют в нашем государстве. Но она назначается только за наиболее общественно-опасные деяния. Поэтому уголовная ответственность должна назначаться очень аккуратно и только для тех лиц, которые представляют высокий уровень опасности для нашего государства и общества. Кроме того уголовная ответственность может назначаться не организациям, а физическим лицам. Например, руководителям организаций или частным лицам, которые выдают кредиты. В этом случае очень важно различать профессиональную деятельность, в результате которой человек живёт тем, что он выдаёт кредиты, не имея соответствующей лицензии, либо договоры займа, которые иногда граждане заключают в соответствии с действующим гражданским законодательством. В первом случае уголовная ответственность может быть. Во втором случае она, конечно, не обоснованна, и её введение будет абсолютно неоправданным», — пояснил свою позицию Шерстобоев.

Эксперт подчёркивает, что уголовная ответственность должна быть введена очень аккуратно. По его мнению, она должна вводиться только для руководителей тех организаций, которые профессионально и нелегально действуют на рынке кредитования. И уровень этой ответственности должен быть просчитан и продуман.

«Может быть в данном случае вполне оправдан тот уровень ответственности, который есть в кодексе об административных правонарушениях. В любом случае необходимы исследования и государству нужно очень аккуратно подойти к установлению данного закона», — говорит Олег Шерстобоев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в осеннюю сессию нижней палаты парламента комитет Госдумы по финансовому рынку подготовит законопроект, согласно которому для финансовых организаций, не внесённых в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, может быть введена уголовная ответственность.

В настоящее время максимальное наказание за незаконную выдачу кредитов населению — штрафы в размере 300 тыс. — 500 тыс. рублей. Но, как считают эксперты, этого недостаточно, и наказание для «чёрных кредиторов» должно составлять от двух до пяти лет лишения свободы.

Только за первое полугодие 2018 года Центральный банк России выявил около 1,9 тыс. организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло вдвое.