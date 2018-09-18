Около трети граждан России могут потерять работу из-за роботов

Москва, , 09:21 — REGNUM Ввиду активного внедрения робототехники и автоматизации процессов труда в России может остаться без работы до 30% персонала, заявил партнер Strategy Partners и руководитель проекта в РФ Алексей Праздничных. Об этом сообщает Lenta.ru.

Комментируя доклад «Будущее рабочих мест 2018», опубликованный Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и компанией Strategy Partners, Праздничных подчеркнул, что в России, «ввиду низкой производительности труда и появления новых технологий» работники будут сокращаться «практически во всех секторах».

Следует отметить, в докладе «Будущее рабочих мест 2018» указано, что автоматизация процессов и внедрение роботов в производство до 2020 года сократят в мире порядка 75 млн рабочих мест, однако это не вызовет массовой безработицы, так как будет создано около 133 млн новых вакансий.

Напомним, ранее в Национальном бюро статистики КНР сообщили, что Китай создал 345 млн рабочих мест с начала реформы открытости в 1978 году и по 2017 год.

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