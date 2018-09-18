Ковровая фабрика травит ростовчан химикатами — прокуроры

Ростов-на-Дону, , 09:21 — REGNUM Завод по производству ковров, расположенный в Северо-Западной промзоне Ростова-на-Дону, травит жителей микрорайона «Левенцовский» и СНТ «Изумруд» опасными химикатами. К такому заключению пришла природоохранная прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, руководителю ЗАО «Меринос» внесено представление.

Поводом для проверки послужили многочисленные жалобы граждан. В ходе инспекции установлено, что заводом незаконно эксплуатируются 24 стационарных источника выбросов вредных веществ (оксид азота, уксусная кислота, пыль полипропиленовой нити и другие) в атмосферу. Разрешения на выброс вредных веществ у фабрики нет.

В ведомстве указали на то, что завод осуществляет выброс вредных веществ «с превышением допустимого объема, который установлен министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области».

«В отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и ст. 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха», которые направлены для рассмотрения по существу в орган административной юрисдикции. В целях устранения нарушений законов об охране атмосферного воздуха руководителю ЗАО «Меринос» внесено представление», — сообщили в прокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, производство на фабрике «Меринос» в Ростове-на-Дону началось в марте 2009 года. Производственная мощность предприятия составляет около 5 млн квадратных метров ковров и ковровых изделий в год. В декабре 2011 года на заводе был введён в эксплуатацию корпус по производству полипропиленовых ниток для изготовления ковров и ковровых изделий.