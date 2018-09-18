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Депутаты Оренбурга перестанут оплачивать командировки из своего кармана

Экономика

С 2019 года на служебные поездки начнут выделять средства горсовета

Оренбург, 18 сентября 2018, 09:06 — REGNUM  В Оренбурге депутаты одобрили проект решения, согласно которому командировки с 2019 года будут финансироваться за счет средств горсовета. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы Оренбургского горсовета Николай Широков, такое решение депутатского корпуса не повлечет увеличения суммы, выделяемой на содержание городского совета.

«Все служебные поездки возможны в пределах бюджетных лимитов, которые не планируется увеличивать. Действующие нормативы командировок в горсовете ограничиваются сейчас только поездками экономкласса и стандартными суточными», — сказал Широков.

Примечательно, что еще в сентябре в проекте решения имелся пункт, согласно которому предполагались перелеты бизнес-класса для председателя горсовета и его заместителя. Однако спикер горсовета Ольга Березнева собственноручно вычеркнула это положение из проекта.

Добавим, что в настоящее время депутатам горсовета Оренбурга выделяют по 38 тыс. рублей ежемесячно на содержание приемной. В городском совете отмечают, что их положение гораздо скромнее, чем у депутатов заксобрания Оренбургской области, которым региональный парламент оплачивает перелеты и железнодорожные поездки бизнес-класса.

В пресс-службе горсовета подчеркнули, что в условиях жесткого бюджета сведения о командировках будут изучаться председателем депутатского корпуса, а после этого будут приниматься решение о служебных поездках за казенные деньги.

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