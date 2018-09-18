Жители Забайкалья стали беднее

Чита, , 09:08 — REGNUM Статистики привели неутешительную статистику, свидетельствующую об ухудшении материального положения жителей Забайкальского края. В январе-августе 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%. Также данные Забайкалкрайстата свидетельствуют о том, что жители региона стали меньше тратить: денежные расходы населения составили 180 794,2 млн рублей (в сравнении с прошлым годом уменьшение составило 2,6%). Тогда как в целом денежные доходы, по предварительной оценке, сложились в сумме 195 668,4 млн рублей, увеличившись по сравнению с январем-августом 2017 года всего лишь на 1,4%.

Напомним, в середине июля 2018 года Забайкалкрайстат сообщил, что реальные располагаемые доходы забайкальцев за первое полугодие 2018 года снизились на 3,8% (в сравнении с таким же периодом 2017 года).

Экономическое положение большинства жителей Забайкалья не могло не ухудшить сильнейшее наводнение, случившееся летом 2018 года после месяца проливных дождей. Однако же, если сравнить данные Забайкалкрайстата за прошлые годы, то выходит, что стихийное бедствие лишь усугубило ситуацию.

Реальные располагаемые доходы забайкальцев неуклонно сокращаются с 2014 года и за это время жители региона стали беднее процентов на 9−10, правда с 2018 года наметилась обратная тенденция.

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