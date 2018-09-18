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«Алтайэнергосбыт» привлек 24 должников к административной ответственности

Экономика

Недобросовестные потребители электроэнергии и должники будут иметь дело с крупными штрафами

Барнаул, 18 сентября 2018, 09:04 — REGNUM  Невыполнение 24 предприятиями-должниками требований о самостоятельном прекращении потребления электроэнергии повлекло за собой привлечение их к административной ответственности через Ростехнадзор, сообщает 18 сентября пресс-служба компании «Алтайэнергосбыт».

В сообщении говорится, что некоторые должники не обеспечили доступ уполномоченным лицам к энергопринимающим устройствам, нарушали требования о составлении актов, компании из категории социально-значимых не соблюдали порядок предоставления банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по оплате электроэнергии.

Как пояснил заместитель гендиректора по реализации электроэнергии компании «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров, изменения в законодательстве указывают на ужесточение финансовой и административной ответственности должников за энергоресурсы и недобросовестных потребителей.

«Вслед за законодательством неизбежно будет набирать обороты и практика правоприменения штрафных санкций, предусмотренных КоАП РФ», — сказал он.

Отмечается, что всего «Алтайэнергосбыт» подал в Ростехнадзор порядка 60 заявлений о привлечении к административной ответственности. В компании также напомнили, что указанные правонарушения влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет, на юридических лиц — до 300 тыс. рублей (ст. 9.22, 14.61 КоАП РФ).

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Долги за энергоресурсы
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