«Если не повысить возраст, пенсии могут уменьшиться»

Йошкар-Ола, , 08:57 — REGNUM Мнение о своевременности проведения пенсионной реформы совпадает с мнением правительства и президента РФ Владимира Путина, что время пришло и чем дольше откладывать, тем сложнее будет проводить эту реформу, она будет более сложно вводиться и будут более сложные социальные последствия. Сейчас в нынешнем варианте законопроекта предлагается много льгот и преференций. Если затянуть ситуацию и не принимать никаких решений, то, исходя из экономической ситуации, может получиться так, что льготы не сохранятся. Пенсии, кончено будут платить, но их размер не будет расти, а, может быть, даже уменьшаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов.

В экономике используются рациональные подходы и можно предположить, как будет развиваться экономика дальше, но нельзя предположить, как будут вести себя зарубежные партнеры, введение санкций со стороны некоторых стран, сложно прогнозировать цены на нефть, все эти факторы надо учитывать. Если говорить про сценарный подход развития экономики, то есть три пути — негативный, нейтральный и положительный. Если будет всё хорошо, то у пенсионеров будут высокие пенсии и можно будет надолго забыть о повышении пенсионного возраста.

«Если будет нейтральный сценарий развития, то пострадают все — и пенсионеры, и работающие граждане, и молодёжь, поэтому все слои населения должны быть заинтересованы в повышении пенсионного возраста. При повышении возрастной планки снижаются риски негативного сценария развития экономики, а избежать их нельзя, потому что абсолютно неизвестно, как поведут себя внешние источники влияния на экономику РФ. Вся мировая экономика сейчас мало прогнозируема, поэтому правительство РФ вынуждено проводить пенсионную реформу. Власти очень мудро стратегически поступают, что делают задел на будущее, как бы сложно сейчас это не было», — высказал свое мнение Швецов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»