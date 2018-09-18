Участники микрофинансового рынка получат право выдавать кредиты из кассы

Москва, , 08:47 — REGNUM Банк России планирует разрешить участникам микрофинансового рынка выдавать займы населению не только за счет снятых с банковского счета денег, но и за счет кассовых средств. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что нововведение позволит микрофинансовым организациям (МФО), ломбардам выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа.

Кредитным потребительским кооперативам (КПК) и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (СКПК) будет позволено выдавать из кассы до 100 тыс. рублей.

Также устанавливается ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы — 1 млн рублей для МФО и ломбардов, 2 млн для КПК и СКПК.

По мнению экспертов Банка России, такие меры позволят снизить «зарегулированность» участников микрофинансового рынка и понизить стоимость их финансовых продуктов для конечного потребителя.