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Участники микрофинансового рынка получат право выдавать кредиты из кассы

Экономика

По мнению экспертов Банка России, такие меры позволят понизить стоимость финансовых услуг для конечного потребителя

Участники микрофинансового рынка получат право выдавать кредиты из кассы
Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Москва, 18 сентября 2018, 08:47 — REGNUM  Банк России планирует разрешить участникам микрофинансового рынка выдавать займы населению не только за счет снятых с банковского счета денег, но и за счет кассовых средств. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что нововведение позволит микрофинансовым организациям (МФО), ломбардам выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа.

Кредитным потребительским кооперативам (КПК) и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (СКПК) будет позволено выдавать из кассы до 100 тыс. рублей.

Также устанавливается ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы — 1 млн рублей для МФО и ломбардов, 2 млн для КПК и СКПК.

По мнению экспертов Банка России, такие меры позволят снизить «зарегулированность» участников микрофинансового рынка и понизить стоимость их финансовых продуктов для конечного потребителя.

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