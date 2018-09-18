Китай усиливает меры по защите интеллектуальной собственности

Пекин, , 08:56 — REGNUM Об усилении мер по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность объявил министр коммерции Китая Чжун Шань. Это должно обеспечить бизнесу более благоприятные условия, говорится в опубликованном ведомством заявлении министра.

Защита интеллектуальной собственности — требование, связанное с процессом собственного развития КНР, заявил министр на встрече в Пекине с представителями транснациональных компаний разных стран. Он отметил, что Китай крайне не заинтересован в наращивании международных торговых войн.

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Такие противостояния наносят урон глобальной экономике, при этом ни одна из сторон не оказывается в выигрыше. Единственный верный путь — сотрудничество на взаимовыгодной равноправной основе, оно позволило бы выйти из непростой ситуации Вашингтону и Пекину, отметил Чжун Шань.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых 10%-ных пошлин на китайскую продукцию. Пошлины начнут действовать с 24 сентября.

Пошлины в размере 25% китайские товары стоимостью $50 млрд США ввели 15 июня. Трамп объяснил это «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также «несправедливой торговой практикой» со стороны Пекина.

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