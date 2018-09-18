Нью-Дели надеется договориться: введение пошлин на товары из США отложено

Нью-Дели, , 08:34 — REGNUM Власти Индии вновь отложили повышение ввозных пошлин на товары из Соединенных Штатов. Об этом пишет 18 сентября газета The Economic Times.

По данным источников издания, близких к индийскому правительству, Нью-Дели пока не стал отвечать на введение Вашингтоном пошлин на ввоз из Индии стали и алюминия. Отмечается, что ответные экономические меры могут быть введены до 2 ноября. Также сообщается, что индийские власти в настоящее время по вопросам о тарифах ведут активные переговоры с США.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия оказалась в числе стран, чья стальная и алюминиевая продукция с марта 2018 года по решению президента США Дональда Трампа облагается увеличенной пошлиной при ввозе в Соединенные Штаты. Пошлины увеличены на 25% для стали и на 10% — для алюминия.

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