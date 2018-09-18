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ФАС занялась проверкой взлетевших цен на газ в Алтайском крае

Экономика

Антимонопольную службу заинтересовало ценообразование региональных газовых компаний

ФАС занялась проверкой взлетевших цен на газ в Алтайском крае
Газ

Барнаул, 18 сентября 2018, 08:25 — REGNUM  Цены на газ в регионе стали предметом расследования специалистов Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю, призванного определить обоснованность роста цен на газ в регионе. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя ведомства Ирина Селиванова, необходимость в проведении дополнительной проверки возникла в связи с многочисленными обращениями от граждан и крестьянско-фермерских хозяйств региона, отмечающих с начала 2018 года значительный рост цен на сжиженные углеводородные газы (включая пропан-бутан).

По данным специалистов «Алтайкрайгазсервиса», если рыночная стоимость топлива, закупаемого для нужд населения, составляла 13 рублей за килограмм, то за год его цена выросла больше чем в два раза.

По словам руководителя Алтайского краевого УФАС Степана Поспелова, основная причина роста цен на газ уже известна, она связана с увеличением закупочных оптовых цен и ростом котировок на внешних рынках. Тем не менее, по его словам, проверка ценообразования в региональных компаниях необходима для того, чтобы разобраться, насколько текущее повышение оправдано и не противоречит принципам здоровой конкуренции.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства в ФАС пообещали предпринять меры антимонопольного реагирования.

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Борьба с монополизацией в экономике
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