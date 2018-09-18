Болгария и Польша не намерены ограничивать торговлю с ДНР и ЛНР

Варшава, , 08:21 — REGNUM Расследование предполагаемых закупок антрацита из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) начали в Турции, сообщает 18 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, журналисты издания Dziennik Gazeta Prawna послали запрос в 18 европейских государств о том, закупали ли они уголь в ДНР и ЛНР. Из всех стран ответила только Турция, где сказали, что ведется расследование по поводу возможных закупок антрацита.

В Болгарии и Польше косвенно ответили, что ЕС вводил запрет на торговлю только с российским Крымом и Севастополем, а про ДНР и ЛНР ничего не говорится. Некоторые страны проигнорировали запрос журналистов.

Читайте также: Украина грозит ЕС «жесткой позицией» из-за торговли с ДНР и ЛНР

Напомним, ранее министр энергетики Польши Кжиштоф Тхужевский сообщал, что Варшава закупает уголь у донбасских республик. Киев выступил резко против такой торговли.