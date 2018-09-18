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«Труд продлевает жизнь человека»

Экономика

Но нужно учитывать региональную статистику продолжительности жизни, заявил эксперт

«Труд продлевает жизнь человека»
Франсиско де Гойя. Два старика вкушают суп. 1819-1823

Саранск, 18 сентября 2018, 08:08 — REGNUM  Повышение пенсионного возраста — вопрос острый, но президент РФ Владимир Путин всё объяснил гражданам, и достаточно убедительно. Все аргументы говорят о том, что это сделать необходимо, полностью доверяю и согласен с главой государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя РО ДОСААФ России Республики Мордовия Вячеслав Цыганов.

При этом, конечно, необходимо учитывать продолжительность жизни в регионах России, потому что в каждом регионе она разная, в северных регионах живут меньше, в южных регионах — дольше. Может быть, стоит поставить ответственных, чтобы вести статистику о продолжительности жизни по каждому субъекту РФ, а затем смотреть и корректировать выход на пенсию.

«Еще многое зависит от состояния здоровья самого человека. Если он в состоянии дольше работать, почему бы и не поработать. Труд продлевает жизнь человека. А в целом президент РФ сказал, что надо повышать возраст, значит нужно внести изменения в пенсионное законодательство. Люди доверяют главе государства», — высказал свое мнение Цыганов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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