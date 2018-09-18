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В Кургане открывают ТРЦ, который забраковала прокуратура

Экономика

В Кургане откроют торгово-развлекательный центр, несмотря на возражения прокуратуры

В Кургане открывают ТРЦ, который забраковала прокуратура
Торговый центр

Курган, 18 сентября 2018, 08:29 — REGNUM  Мэрия Кургана утвердила несоответствующий нормам и правилам проект реконструкции ТРЦ «ГиперСити» и, несмотря на замечания прокуратуры, одобрила предстоящее открытие торгово-развлекательного центра. Своё поведение власти города оправдывают появлением в Кургане новых рабочих мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, в конце июня 2018 года по иску областной прокуратуры Курганский городской суд признал незаконным разрешение на реконструкцию ТРЦ, выданное мэрией в декабре 2017 года новому собственнику объекта. В проекте нашли нарушения. Но собственник заявил, что продолжит реконструкцию. Напомним, что в 2017 году «ГиперСити» перешёл под контроль компании из Ульяновска DARS Development.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе проверок после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в «ГиперСити», как и в других торговых центрах Кургана и области, выявили нарушения. По городу прокатилась волна закрытий торговых центров, вызвавшая недовольство работников торговли, многие из которых в результате могли потерять работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Потенциальные убийцы: ТЦ Кургана, где может быть опасно

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«Потенциальные убийцы»: торгово-развлекательные центры в РФ
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