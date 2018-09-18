Новосибирским промышленным паркам отказано в льготах по налогу на имущество

Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании регионального правительства накануне, 17 сентября, снял с обсуждения вопрос о внесении изменений в законодательство о предоставлении льгот промышленным паркам и предложил ограничиться адресной поддержкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в законодательном собрании области.

«Если мы хотим оказать дополнительную финансовую поддержку с целью развития инфраструктуры, пусть это будет поддержка целевая и адресная», — сказал губернатор.

Вопрос о предоставлении льгот по налогу на имущество для индустриальных промышленных парков на заседании подняла врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития Ольга Молчанова. Она отметила, чтов Новосибирской области таких парков два — ПЛП и Биотехнопарк. Их управляющим компаниям и предусматривалось предоставить налоговую льготу на пять лет — с 1 января 2019 до 1 января 2024 года. При этом сумма выпадающих доходов в год по ПЛП — 33,9 млн рублей, по Биотехнопарку — 10 млн рублей.

«Эти суммы многократно будут перекрыты от увеличения стоимости имущества резидентов этих парков. В настоящее время завершается строительство двух крупных объектов компаний «Катрен» и «Ангиолайн», налоги от которых перекроют эту льготу, бюджет не понесет финансовых потерь», — заявила Молчанова.

Однако заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности законодательного собрания региона Ирина Диденко подчеркнула, что в данном случае речь идёт не об инвестиционной деятельности, а об управляющих компаниях, которые осуществляют уставную текущую деятельность по оказанию услуг.

«Как понимаю, законопроект направлен на получение дополнительной прибыли управляющими компаниями, оказывающими услуги резидентам. Прибыли — за счёт освобождения от налога на имущество», — отметила Диденко, добавив, что использование этих дополнительных средств, законом не предусмотрено.

А председатель новосибирского парламента Андрей Шимкив припомнил, что Ольга Молчанова год назад совместно с тогда ещё председателем совета директоров АО «УК «Биотехнопарк Андреем Бекаревым обещали, что в 2018 году индустриальный парк выйдет с прибылью. На что Молчановой пришлось признать, что новое оборудование в полном объёме так и не введено, да и выручка от деятельности центра коллективного пользования не увеличена, а Биотехнопарк не выведен на баланс безубыточности.

«Мы даже не против налога на имущество. Но если уж помогать, то дотацией. По крайней мере, они (УК индустриальных парков) придут и будут объяснять, куда эти средства будут направлены. Сейчас вы предлагаете дать им налоговую льготу. А стимул тогда у них какой будет для работы? Зачем им привлекать инвестора? У них все хорошо. Им дали льготу по налогу на имущество», — сказал Шимкив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверка деятельности новосибирского Биотехнопарка показала, что средства бюджета региона, которые направлялись на его реализацию, использовались неэффективно. Также выяснилось, что часть площади здания Центра коллективного пользования принадлежало физическому лицу — председателю совета директоров АО «УК «Биотехнопарк» Андрею Бекареву — на основании договора соинвестирования строительства объекта. После чего Бекарев заявил, что площадь приобретена исключительно в интересах развития Биотехнопарка.

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Позже Андрей Бекарев заявил, что готов расторгнуть инвестиционный договор с организацией. Все затраты на улучшение площадей он обещал оставить «в виде дара» АО «УК «Биотехнопарк Кольцово».

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