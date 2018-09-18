Купюры в €100 и €200 сменили дизайн

Брюссель, , 07:52 — REGNUM Центральный банк Евросоюза выпустил банкноты номиналом €100 и €200 с обновленным дизайном. Новые купюры попадут в оборот 28 мая 2019 года, отмечается в пресс-релизе оператора.

Выпуску указанных банкнот предшествовало появление серии обновленных купюр в €5, €10, €20 и €50, напоминает сайт ЦБ ЕС. Таким образом серия банкнот с обновленным дизайном получила свое завершение, говорится в пресс-релизе.

По сведениям ведомства, новые €100 и €200 можно отличить не только по размеру, но и на ощупь, а также по голограммам и водяным знакам с дочерью финикийского царя Европой.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук заявил, что дизайн всех российских банкнот, за исключением купюр номиналом 200 и 2000 рублей, существенно устарел.

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