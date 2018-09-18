«Тех, кто хочет выйти на пенсию раньше, надо отпускать»

Саранск, , 07:48 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — это социальная необходимость. Причём обусловлена эта необходимость и экономическими показателями, и демографической ситуацией, и дело тут не в повышении возраста. Прежние поколения готовили материальную базу нынешним пенсионерам, а сейчас нужно готовить достойную базу будущим поколениям, соответственно, пенсионная реформа необходима, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Мордовского РО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валентин Тарасов.

«Что касается реализации пенсионной реформы, то тут нужно делать выводы, исходя из выступления по поводу повышения пенсионного возраста президента РФ Владимира Путина, основной посыл которого — плавный, постепенный переход, максимально безболезненный переход», — отметил эксперт.

Глава государства предложил целый ряд смягчающих факторов. Можно добавить еще несколько смягчающих предложений. Например, тех, кто хочет выйти на пенсию раньше добавленного срока в 55 лет вместо 60 лет для женщин и в 60 лет вместо 65 лет для мужчин по каким-либо обстоятельствам, надо отпускать. При этом выплачивая досрочным пенсионерам пенсию не полностью, а 40−59% от начисляемой пенсии. Не думаю, что таких людей найдется много, но это не будет для желающих выйти на пенсию сдерживающим моментом, считает ветеран.

«Все другие смягчающие моменты пенсионной реформы уже определены главой государства. После чего люди стали спокойнее воспринимать введение изменений в пенсионное законодательство. Для того чтобы будущие пенсионеры жили лучше, нынешнее поколение должно потрудиться подольше», — высказал свое мнение Тарасов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»