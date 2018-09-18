В Тюменской области стартовал отопительный сезон

Тюмень, , 07:40 — REGNUM В Тюменской области с 17 сентября в ряде муниципальных образований объявлено о начале отопительного сезона. К зиме готовы 98% объектов жилищного фонда и 96% объектов коммунальной инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Подготовку жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области к отопительному сезону рассмотрели на заседании президиума регионального правительства. По словам заместитель губернатора области Вячеслава Вахрина, с превышением нормативов подготовлен запас твердого и жидкого топлива для труднодоступных районов региона.

В Тюмени отопление зависит от Урало-сибирской теплоэнергетической компании. Ведутся масштабные работы на сетях по ул. Монтажников-Широтная и ремонт по улице Таврической. Их планируется завершить 22−23 сентября

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