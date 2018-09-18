Рубль укрепился к доллару и подешевел к евро

Москва, , 07:06 — REGNUM На биржевых торгах 17 сентября рубль показал разнонаправленную динамику, немного подорожав по отношению к доллару и отступив к евро. К вечеру доллар понизился к рублю на 0,08% до 67,97 руб., хотя на открытии торгов наблюдалась довольно резвая попытка «зелёного» отыграть потери 14 сентября. Хотя снижение доллара к вечеру 17 сентября оказалось формально незначительным, фактически доллар пробил вниз важное сопротивление в 68 руб./долл. Тем временем курс евро неплохо вырос к рублю — на 0,32% до 79,43 руб., и европейская валюта все еще выглядит готовой к новому штурму отметки в 80 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Обнародованное поздно вечером 16 сентября заявление кремлёвского спикера Дмитрия Пескова в телепередаче о том, что все больше стран, как на Востоке, так и в Европе, ищут альтернативу доллару, отчасти помогло рублю укрепиться по отношению к «американцу». Определенное позитивное воздействие продолжает оказывать на рубль и эффект повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

На торгах в Лондоне нефть Brent 17 сентября к вечеру упала в цене на 0,01% до $78,1 за баррель. Евро 17 сентября к вечеру выросло к доллару на 0,57% до 1,1689 долл. за евро. Следовательно, исходя из общего позитивного новостного фона, сегодня, 18 сентября, актуальный торговый диапазон по доллару находится на новых уровнях в 67−68 руб./долл., а по евро — по-прежнему на уровне в 78,50−79,50 руб./евро.

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