ВЭФ-2018: не стоит сильно обольщаться заключёнными соглашениями

Якутск, , 07:10 — REGNUM IV Восточный экономический форум веховый, переходный от прежнего состояния экономики к цифровой. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«Состав участников ВЭФ-2018 был как никогда представительным: главы ведущих государств Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители глобальных корпораций, известные международные эксперты широкого круга проблем современного мира в сфере политики, экономики, науки, культуры, экологии из более чем 60 стран. Развитие Дальнего Востока наконец приобретает национальный приоритет, как сказал президент России Владимир Путин на форуме», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что суммы, на которые были заключены договора, не стоит принимать слишком серьёзно.

«Соглашение не означает даже заключения договора на исполнение проекта, поэтому сильно этим не стоит обольщаться», — считает Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия ждёт от участия в IV Восточном экономическом форуме потенциального эффекта в виде 107 млрд рублей вложений. Всего на мероприятии республика заключила 32 соглашения, представив инвесторам 41 проект на общую сумму 1,3 трлн рублей.