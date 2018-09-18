«У ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека»: подробности банкротства

Казань, , 06:23 — REGNUM Арбитражный суд Татарии признал недействительной сделку по переводу денежных средств АО «Татагролизинг», созданного в 2005 году через преобразование госпредприятия, в счёт погашения кредитного долга перед «Татфондбанком», где доля республики на тот момент превышала 40%. Перевод был совершен в три этапа, два из которых — за день до даты назначения Банком России временной администрации в ТФБ. Во время слушаний этого спора, иницированного конкурсным управляющим банка, стало известно, что «у ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека в период с 29.11.2016 г. по 07.12.2016 года», а две последние операции по переводу средств в счёт досрочного погашения кредита были совершены, когда у банка уже имелось свыше 50 тыс. не исполненных платёжных поручений других компаний и физлиц. Суд восстановил задолженность бывшего ГУПа перед банком-банкротом в сумме свыше 22,726 млн рублей. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Между АО «Татагролизинг», созданным 23 августа 2005 года через преобразование государственного унитарного предприятии «Лизинговая компания «Татагропромкомплект», и ТФБ договор кредитования был заключен 30 апреля 2014 года. 30 ноября 2016 года — за две недели до даты назначения Банком России временной администрации в ТФБ — со счёта заёмщика в этом же банке в счет возврата кредита было списано 3,75 млн рублей. 14 декабря 2016 года, уже за сутки до ввода администрации, было сделано два платежа «в счет досрочного возврата кредита» в сумме 18,75 млн рублей и 226 434,43 рубля. Общая сумма списаний составила 22 726 434 рубля 43 копейки.

Позднее конкурсный управляющий уже обанкроченного банка обратился в суд с требованием признать сделки по списанию средств недействительными.

«Заявитель считает, что таким образом, без каких-либо обоснованных и разумных экономических причин, кредит был возвращён 14.12.2016 г. , то есть досрочно и без согласия кредитора», — отмечается в материалах суда, а конкурсный управляющий банка сослался на то, «что спорная банковская операция была совершена в условиях неплатежеспособности банка, менее чем за месяц до даты назначения в банке временной администрации».

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что была нарушена очередность переводов, так как на тот момент у банка было уже свыше 50 тыс. иных платёжных поручений от разных клиентов. Так, на 8 декабря 2016 года у ТФБ было не исполнено из-за отсутствия средств на корреспондентском счете 16 483 платежных документа клиентов на общую сумму более 4,14 млрд рублей, на 12 декабря — 38 302 требования на сумму более 7,103 млрд рублей, а на 14 декабря уже 51 004 требования на сумму более 8,262 млрд рублей. Также выяснилось, что у ТФБ имелась некая неофициальная, «скрытая» картотека.

«Как следует из материалов дела и информации, размещённой в электронной картотеки арбитражных дел, у ПАО «Татфондбанк» имелась «скрытая» картотека в период с 29.11.2016 г. по 07.12.2016 г. , что также нашло своё подтверждение в постановлениях Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2018 г. , от 26.02.2018 г. , от 03.05.2018 г. , от 31 мая 2018 г. и в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 09 июня 2018 г. Также факт наличия «скрытой» картотеки подтверждается и письмом Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Волго-Вятское главное управление Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан от 27.12.2017 г. №Т492−10−2-6/39 273ДСП, направленного в адрес конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» Захваткина М. Е. Формирование официальной картотеки не исполненных платёжных поручений начато с 08.12.2016 г. (сам счет 47 418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств» был создан 07.12.2016 г. )», — отмечается в определении суда.

Напомним, с 15 декабря 2016 года в ТФБ была введена временная администрация и установлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Попытка восстановить финансовое состояние банка, где на тот момент республике принадлежало свыше 40%, не удалась. Лицензия у банка была отозвана 3 марта 2017 года, в апреле он стал банкротом и к началу августа 2018 года его долги превысили 158 млрд рублей. Помимо процедуры конкурсного производства в отношении событий, предшествующих банкротству, расследуется серия уголовных дел о мошенничестве, хищении средств. В свыше 20 эпизодах фигурирует бывший председатель правления банка Роберт Мусин, который также признан банкротом как физлицо и чье имущество будет распродано для погашения долгов. Инициатор иска и основной кредитор экс-банкира — «Татфондбанк». Также в стадии ликвидации и банкротства находятся ряд компаний, аффилированных с Робертом Мусиным.

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