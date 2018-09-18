Глава Якутии назвал ВЭФ-2018 плодотворным: 32 соглашения на 107 млрд

Якутск, , 06:28 — REGNUM Якутия ждёт от участия в IV Восточном экономическом форуме потенциального эффекта в виде 107 млрд рублей вложений. Всего на мероприятии республика заключила 32 соглашения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В целом Якутия представила инвесторам 41 проект на общую сумму 1,3 трлн рублей.

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Среди заключённых договорённостей главными стали соглашения с Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК вложит более 4 миллиардов собственных средств в строительство линий электропередач в Вилюйской группе районов); с Российской венчурной компанией (РВК), «Ростелеком» и компанией «ВЭБ-инновации» в сфере инновационного развития и высоких технологий; с Японским банком международного сотрудничества JBIC (финансировании инвестиционных проектов республики в различных секторах экономики и жизнедеятельности — утилизации отходов, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства); с управляющей компанией «ВИС» и китайской кооперацией «CRCC» по строительству моста через реку Лену; с корпорацией «Росатом» о разработке малых АЭС для Арктики.

Кроме того, на Восточном экономическом форуме Якутия запустила новое золоторудное месторождение «Гросс» и представила первую электронную аукционную площадку по продаже бивней мамонта.

«Мы перезагружаем систему работу по инвестклимату, — заверил, комментируя итоги ВЭФ, председатель правительства Якутии Владимир Солодов. — В новом качестве создается координационный совет по инвестициям и предпринимательству под руководством главы республики. Именно предприниматели в этой структуре будут играть основную роль и станут основными участниками, а не чиновники. И мы, исходя из их понимания, будем дальше работать по направлениям развития бизнес климата в республике».

Глава Якутии Айсен Николаев, говоря об итогах проведения Восточного экономического форума, подчеркнул, что по его мнению площадка с каждым годом становится всё более значимой. Комментируя планы сотрудничества республики с ПАО «Ростелеком», глава республики отметил, что взаимодействие не будет ограничивается вопросами прокладки оптоволокна, а затонет широкий спектр — внедрение образовательных программ, медицинских информационных систем и телемедицины, системы общественной безопасности, цифровых технологий на транспорте, в ЖКХ, энергетике, промышленности.

Cоглашение с «ВЭБ Инновациями», пояснил глава региона, подразумевает совместное инвестировании в высокотехнологичные проекты. Инвестировать в стартапы в области IT будет специально созданный фонд, вложения в высокотехнологичные проекты составят до 2 млрд рублей.

«Если говорить в целом, то ВЭФ этого года выдался очень плодотворным для нас. Главное, чего я ожидаю от этой площадки, чтобы соглашения, которые мы подписали, уже в ближайшее время были воплощены в жизнь и приносили пользу», — отметил Асен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на состоявшемся во Владивостоке форуме подписано 220 соглашений. Общая сумма договорённостей, финансирование которых не является коммерческой тайной, составила 3 трлн 108 млрд рублей. Мероприятия форума проходили во Владивостоке с 11 по 13 сентября.