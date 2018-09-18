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Bloomberg: ИИ может превратиться в угрозу для развивающихся стран

Экономика

Согласно исследованию консалтинговой фирмы PwC, к 2030 году ИИ принесет мировому ВВП $15,7 трлн, 70% от этой суммы окажется в руках всего двух стран

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Bloomberg: ИИ может превратиться в угрозу для развивающихся стран
Искусственный интеллект

Александр Белов, 18 сентября 2018, 06:59 — REGNUM  

Большинство исследований, рассматривающих влияние искусственного интеллекта (ИИ) на численность рабочих мест и экономику в целом, сосредоточены на таких развитых странах, как США и Великобритания. Проведя собственное исследование, я пришел к выводу, что ИИ представляет серьезную угрозу для стран с развивающейся рыночной экономикой, пишет Кай-Фу Ли в статье для издания Bloomberg.

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В последние десятилетия Китай и Индия представили миру две разные модели восхождения по экономической лестнице. В модели КНР используется большая численность населения и низкооплачиваемые промышленные рабочие для того, чтобы построить производственную базу. Затем КНР начинает неуклонно продвигается вверх по цепочке создания стоимости, производя более качественные и более технологичные товары.

В индийской модели страна использует большое англоязычное население и низкие издержки для создания центра по аутсорсингу низкооплачиваемых белых воротничков в таких областях, как аутсорсинг бизнес-процессов и тестирование программного обеспечения. В случае успеха эти относительно низкоквалифицированные офисные служащие постепенно могут перейти в более продвинутые сферы производства.

Обе модели основаны на низком уровне издержек при выполнении в значительной степени нетворческой работы, будь то ручной труд на фабриках или когнитивный труд в центрах дистанционного обслуживания. Угроза для подобных стран с развивающейся экономикой заключается в том, что ИИ может полностью взять на себя выполнение задач, которые в настоящий момент выполняют низкоквалифицированные рабочие.

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект

Искусственный интеллект резко ускоряет автоматизацию заводов и берет на себя выполнение рутинных задач, включая обслуживание клиентов или телемаркетинг. Со временем ИИ будет выполнять рутинные задачи лучше и дешевле, чем низкоквалифицированные рабочие. Роботам не нужен отпуск на Новый год, а агенты по обслуживанию ИИ не требуют повышения зарплаты. В результате внедрения ИИ большой пул молодых и относительно неквалифицированных рабочих, который ранее обеспечивал преимущество развивающимся странам, может превратиться в потенциально взрывоопасную обузу.

Возрастающее отчаяние в развивающемся мире будет контрастировать с массивным накоплением богатства среди сверхдержав в сфере ИИ. Работа ИИ зависит от количества данных, эта зависимость ведет к самоподдерживающемуся циклу установления господства на производстве: чем больше данных у вас есть, тем лучше ваш продукт. Чем лучше ваш продукт, тем у вас больше пользователей. Чем у вас больше пользователей, тем больше данных.

Этот феномен можно наблюдать на примере онлайн-продуктов, таких как Google Search. Вскоре этот феномен проявит себя и в других отраслях, интенсивно использующих ИИ, таких как производство беспилотных автомобилей. Результатом станет беспрецедентная концентрация производственных мощностей и богатства в руках элитных компаний ИИ, большинство из которых расположены в США и КНР. Согласно исследованию консалтинговой фирмы PwC, к 2030 году ИИ принесет мировому ВВП $15,7 трлн, 70% от этой суммы окажется в руках всего двух стран.

Итак, что должны предпринять страны с развивающейся экономикой? Во-первых, признать, что традиционные пути экономического развития более нежизнеспособны. Китай, вероятно, станет последней крупной страной, которая выйдет из нищеты, используя низкооплачиваемый труд промышленных рабочих. Новая волна развивающихся стран должна выбрать новый курс.

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект

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Развивающиеся страны должны стремиться к созданию уникальных, ориентированных на человека центров обслуживания. Даже самые лучшие роботы не смогут подарить путешественникам ощущение домашнего тепла и гостеприимства. Такие отрасли, как туризм, культура, колл-центры и уход за пожилыми людьми могут сформировать взаимодополняющие отношения между развивающимися странами и сверхдержавами в области ИИ.

В то же время развивающимся странам необходимо занять собственные ниши в сфере ИИ. Правительствам развивающихся стран необходимо инвестировать в образование, чтобы лучшие студенты впоследствии могли создать национальные компании, использующие ИИ. Крупные страны, такие как КНР и США, могли бы оказать помощь развивающимся странам. Доступ к образованию и обучению может оказаться еще более ценным, чем финансовая поддержка.

regnum author Александр Белов
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Искусственный интеллект
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