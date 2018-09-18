Минус застройщик: нижегородское министерство против ЖК «Университетский»

Нижний Новгород, , 04:51 — REGNUM Застройщик — ООО «ЖК «Университетский», которому от проблемной группы «Квартстрой-НН» достался «по наследству» договор аренды участка в Нижнем Новгороде, где строится одноимённый ЖК «Университетский», признан банкротом. Истцом выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, а причиной — долги за аренду участка. К моменту рассмотрения иска, ставшего за два года второй попыткой обанкротить компанию, сумма претензий выросла до 21,851 млн рублей, при этом в начале сентября 2018 года суд удовлетворил еще одну претензию ведомства к ООО — на сумму свыше 13,045 млн рублей. Оба решения пока в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, участок, за аренду которого и возникли долги, по результатам аукциона в 2015 году изначально получила ОАО «Девелоперская компания «КВАРТСТРОЙ-НН». Позднее она передала права арендатора ООО «ЖК «Университетский». Речь идёт о наделе свыше 7,8 тыс. кв. м на Казанском шоссе, 12. На нём разрешено возведение многоэтажного дома с подземной автостоянкой. Срок аренды — до 27 сентября 2025 года. ООО выступает застройщиком одноимённого жилого комплекса. В проектной декларации уточняется, что проект предусматривает строительство трёхсекционного 5−7-9-этажного жилого дома, стоящего на заглубленной под землю одноэтажной автостоянке. Общая площадь квартир планировалась 11 382,6 кв.м. Часть жилья была реализована по договорам долевого участия.

В 2016 году министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области уже пыталось обанкротить компанию за долги по аренде участка, но дело было прекращено. В 2017—2018 году задолженность возникла снова. В деле о банкротстве третьими лицами участвовали инспекция государственного строительного надзора по Нижегородской области, Росреестр, ИФНС России по Нижегородскому району г. Н. Новгорода, НП Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа, публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», ООО «Девелоперская компания «КВАРТСТРОЙ-НН» и министерство строительства Нижегородской области.

В отношении ООО была введена процедура конкурсного производства по правилам параграфа 7 Закона о банкротстве (банкротство застройщика) по признакам отсутствующего должника. Конкурсным управляющим утверждён Игорь Коростылев. Истец вошел в реестр кредиторов с суммой 21 851 476,1 рубля. Первое собрание кредиторов пройдёт в срок не ранее 13 января 2019 года. Судебное заседание о завершении конкурсного производства назначено на 13 марта 2019 года.

В начале сентября 2019 года по другому иску минземимущества региона с ООО также взыскали 12 702 344 рубля 18 копеек долга, 343 068 рублей 70 копеек пени.