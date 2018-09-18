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Американские компании могут уйти из России из-за санкций

Экономика

Не только действующих, но и возможных в будущем

Москва, 18 сентября 2018, 03:29 — REGNUM  Американская торговая палата в России озабочена возможностью ухода компаний из США из-за санкций Вашингтона и контрсанкций Москвы, заявил глава организации Алесис Родзянко.

По его словам, основную угрозу эти компании видят не только в уже действующих санкциях, но и в вероятных новых санкционных пакетах, направленных против России. Он отметил, что санкции запрещают работу с банковскими системами, что сильно затрудняет возможности работы американских компаний с Россией.

Напомним, новая волна санкций США ожидается в ноябре. В связи с этим наблюдается сворачивание ряда международных проектов, которые «пережили» вводимые до сих пор санкции.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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