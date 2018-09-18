Трамп намерен объявить о новых пошлинах против Китая

Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявит о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая 17 сентября после закрытия фондовых бирж, сообщает Reuters.

По словам агентства, Трамп подчеркнул, что уважает лидера КНР Си Цзиньпина, но Соединенные Штаты больше не могут следовать своей старой торговой политике. Новые пошлины затронут около шести тысяч товаров, среди которых электроника, бытовая техника, стройматериалы и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США 17 сентября закрылся в минусе в ожиданиях заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о новых пошлинах в отношении Китая. По словам экспертов, инвесторы переживают за цепочки поставок товаров, которые могут пострадать из-за новых пошлин.

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