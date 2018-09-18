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Coca-Cola выпустит газировку с марихуаной

Экономика

«Наряду со многими другими в индустрии напитков»

Coca-Cola выпустит газировку с марихуаной
Coca-Cola

Нью-Йорк, США, 18 сентября 2018, 00:10 — REGNUM  Компания Coca-Cola ведет переговоры с канадским производителем марихуаны, компанией Aurora, об использовании действующих веществ наркотика в своих напитках, 17 сентября передает агентство Reuters.

В заявлении Coca-Cola отмечается, что компания ориентирована на использование «не-психоактивного» каннабидиола (CBD), а не тригидроканнабинола (TGK) — основного психоактивного вещества марихуаны.

«Наряду со многими другими в индустрии напитков мы внимательно следим за ростом использования не-психоактивного CBD как ингредиента функциональных здоровых напитках по всему миру», — поясняет Coca-Cola.

Заявление вызвало рост акций канадской компании-произ Aurora на 17%. Акции Coca Cola также выросли, но незначительно.

Отметим, в России марихуана и продукты её переработки — как TGK, так и CBD — запрещены к производству, хранению, распространению и употреблению статьёй 228 Уголовного кодекса.

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Легализация наркотических средств
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