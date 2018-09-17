Урожай зерна в Самарской области из-за засухи снизился почти на треть

Самара, , 23:37 — REGNUM В Самарской области по данным на 17 сентября намолочено 1,65 млн тонн зерна. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

По данным ведомства, более 64% валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. В рамках завершения уборочной кампании аграриям региона остается убрать кукурузу на зерно и незначительные площади нута, проса и гречихи.

Напомним, в 2017 году по данным на 6 сентября общий объем намолоченного зерна составлял 2,5 млн тонн. Было убрано около 80% посевных площадей. Таким образом, урожай зерновых снизился по сравнению с прошлым годом на 850 тыс. тонн или на 34%. По итогам уборочной кампании прошлого года, в области было собрано 2,7 млн тонн зерна в чистом весе. Средняя урожайность составила 26 ц/га.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, областной минсельхоз прогнозировал урожай зерновых в текущем году на уровне 1,7 — 1,8 млн тонн еще в середине лета.

В ведомстве отмечали, что посевы пострадали от почвенной и атмосферной засухи из-за отсутствия дождей. Отсутствие влаги привело к высыханию растений.

При этом летом 2017 года глава регионального минсельхоза Алексей Попов также говорил о сложных погодных условиях, которые привели к определенным потерям, называя ситуацию «сложной, но не критичной». Тогда на некоторых территориях региона в июне выпало 3,5 месячной нормы осадков, а ночные холода не позволили в полной мере развиваться таким культурам, как кукуруза и подсолнечник.

В 2016 году самарское министерство сельского хозяйства прогнозировало общий намолот в объеме свыше 2,1 млн тонн, и его планы подтвердились. В ведомстве отметили, что рекордный показатель удалось достичь благодаря намолоту кукурузы на зерно при средней урожайности 36,9 ц/га.