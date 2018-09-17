«Всех тарифицируем!» — Трамп раскрыл свою экономическую политику

Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп положительно оценивает введение пошлин на иностранные товары на экономику США — об этом американский лидер заявил 17 сентября в своем «Твиттере».

"Тарифы вернули США очень сильную позицию на рынке, с миллиардами долларов и рабочих мест, которые вернулись в нашу страну… Если страны не будут заключать честные сделки с нами, они будут «тарифицированы!» — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября после закрытия торгов на Уолл-стрит Трамп пообещал сделать заявление по новым пошлинам на китайские товары. Ожидается, что Белый дом введет тарифы на $200 млрд импорта из Китая.

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