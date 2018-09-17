В Мордовии по итогам августа – дефляция

Саранск, , 22:39 — REGNUM В Мордовии по итогам августа зафиксирована дефляция в размере 0,1%. По сравнению с данными на начало года потребительские цены на все товары и услуги в республике увеличились на 1,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

В течение месяца стоимость продуктов питания снизилась на 0,5%, цены на услуги повысились на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%.

С начала года продовольственные товары подорожали на 0,8%, цены на непродовольственные товары увеличились на 2%, стоимость услуг выросла на 2,2%.

Напомним, в среднем в России инфляция в августе составила 0%, с начала года потребительские цены выросли на 2,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно обновленному прогнозу Центробанка, инфляция в России на конец 2018 года может превысить 4%. В предыдущем прогнозе регулятор ожидал инфляцию по итогам года на уровне 3,5%.

«По прогнозу Банка России, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, темпы прироста потребительских цен составят 3,8−4,2% к концу 2018 года», — отмечали в ЦБ РФ.