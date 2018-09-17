Трюдо пообещал защитить канадское молоко от Трампа

Оттава, , 22:35 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен отстаивать внутреннюю систему защиты молочных продуктов на переговорах по НАФТА с президентом США Дональдом Трампом, 17 сентября передает агентство Reuters.

«Мы очень четко понимаем, что нужно защищать систему управления поставками», — сообщил Трюдо журналистам.

По информации американских СМИ, Белый дом добивается от Канады расширения доступа на канадский рынок для молочной продукции США. В противном случае Трамп и его советники намерены отказаться от НАФТА.

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