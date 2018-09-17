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В ШОС обсуждается развитие сети железнодорожных коридоров

Экономика

В Узбекистане соберутся главы ведомств, управляющих железными дорогами

В ШОС обсуждается развитие сети железнодорожных коридоров

Ташкент, 17 сентября 2018, 22:07 — REGNUM  В Ташкенте открывается первая встреча руководителей администраций железных дорог государств — участников ШОС, сообщает 17 сентября Синьхуа со ссылкой на пресс-службы МИД Узбекистана и ряд СМИ этой туркестанской республики.

Стороны, участвующие в форуме, проведут обсуждение перспектив сопряжения магистралей в формате международной конференции на тему: «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».

Отметим, что железнодорожное взаимодействие указывает на расширение масштабов координации в рамках объединения, включающего основные державы АТР.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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