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Польша – крупнейший поставщик свинины во Вьетнам

Экономика

Польша стала крупнейшим экспортером свинины в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ)

Ханой, 17 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  Польша стала крупнейшим экспортером свинины во Вьетнам по результатам 2017 года и первой половины 2018 года. Ежемесячно Вьетнам закупает у Польши 1200 тонн свинины.

Согласно статистике, по результатам первой половины 2018 года всего Вьетнам закупил 19 581 тонн свинины, 7035 тонн приходится на долю Польши, что составляет 8 миллионов долларов.

На втором месте по объемам продажи свинины для СРВ находится Испания, у которой Вьетнам закупил 4460 тонн свинины, что составило $48 млн.

В то же время, по сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в пяти польских провинциях у свиней была обнаружена африканская чума, поэтому Вьетнам временно приостановил импорт свинины. До 20 сентября будет приостановлен импорт свинины из Польши и Венгрии. Запрет на импорт будет продолжаться до тех пор, пока страны не предоставят данные о предпринятых мерах безопасности в соответствии с критериями Всемирной организации по охране здоровья животных.

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Зарубежная хроника
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