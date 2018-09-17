Понедельник, 17 Сентября 2018 года
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Великобритания и Пакистан расширят взаимную торговлю после Brexit

Экономика

Торговый посланник Великобритании Атта Ур-Рехман Чишти посетил Исламабад, где пообещал сохранить преференциальное торговое соглашение с Пакистаном после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза

Исламабад, 17 сентября 2018, 21:40 — REGNUM  Атта Ур-Рехман Чишти, торговый посланник Великобритании, отправился в Исламабад. Представитель Великобритании сообщил, что его страна намерена сохранить преференциальное торговое соглашение с Пакистаном после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, визит британского дипломата напрямую связан с переговорам Великобритании по выходу из Европейского Союза. Атта Ур-Рехман Чишти заявил, что после Brexit Соединенное Королевство намерено сохранить преференциальное торговое соглашение с Пакистаном GSP+, действующее между Исламабадом и Брюсселем. По мнению торгового посланника, для расширения торговли между Великобританией и Пакистаном Исламабаду необходимо добиться экономической стабильности и предсказуемого инвестиционного климата. Кроме того, по словам посланника, Пакистан должен экспортировать товары из разнообразных секторов экономики и не концентрироваться на текстиле, для ввоза которого в Евросоюзе действуют послабления.

Великобритания является крупнейшим рынком для пакистанского экспорта. Соединённое Королевство также возглавляет список крупнейших инвесторов в пакистанскую экономику.

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Зарубежная хроника
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