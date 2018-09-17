В Лахоре проходит китайско-пакистанский бизнес-форум

Лахор, Пакистан, , 21:35 — REGNUM Более 500 китайских компаний открыли свои стенды на китайско-пакистанском бизнес-форуме, организованном в столице пакистанской провинции Панджаб — Лахоре. Масштабный форум продлится шесть дней.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, китайские и пакистанские предприятия, участвующие в форуме, демонстрируют технологические новинки и ещё не реализованные идеи. По словам организаторов форума, он должен стать не только демонстрацией крепких экономических связей между КНР и Пакистаном, но и площадкой для заключения контрактов и приобретения обрабатывающего оборудования и готовых товаров.

Особую роль на форуме играют компании из китайской провинции Шаньдун, особенно из ее столицы, города Цзинань. Предприятия и бизнесмены из динамично развивающегося Цзинаня проявили особый интерес к развитию торговых отношений с Пакистаном.