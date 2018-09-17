Советник Трампа: «Мы готовы к переговорам с Китаем в любое время»

Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Ларри Кадлоу, главный экономический советник президента США Дональда Трампа, заявил, что Белый дом готов к переговрам с Китаем «в любое время», 17 сентября передает агентство Reuters.

«Мы готовы к переговорам и диалогу с Китаем в любое время — всегда, когда они готовы к серьезному и содержательному разговору о свободной торговле, снижении тарифов и нетарифных барьеров», — заявил Кадлоу журналистам.

По словам Кадлоу, Белый дом не против открытия рынков, «чтобы позволить самой конкурентоспособной экономике в мире — нашей — экспортировать все больше товаров и услуг в Китай».

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