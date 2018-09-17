Электроэнергетики ФСК ЕЭС обеспечивают «Силу Сибири»

Москва, , 21:19 — REGNUM Магистральный газопровод «Сила Сибири-1» — это не только сами трубы, прокладка которых от Чаяндинского месторождения в Якутии до Амура в районе города Свободный, это еще и огромная работа и забота электроэнергетиков, которые должны обеспечить электропитание всех компрессорных станций по всей трассе.

ФСК ЕЭС России (федеральная сетевая компания единой энергетической системы) уверенно справляются и с проектированием подсоединений объектов «Силы Сибири-1» к существующим электросетям и с реализацией этих проектов. От их работы зависит, будут ли выполнены договорные сроки сдачи магистрали в эксплуатацию и энергетики прекрасно понимают, какой груз ответственности приходится на их долю. «Газпром» никаких снисхождения не испытывает, только добавляет новые объемы работы. Строительство крупнейшего в России газоперерабатывающего завода в городе Свободном Амурской области в разгаре, помимо производственных и жилых домов для персонала, для завода строится еще и собственная электростанция, которую тоже назвали «Сила Сибири».

Специалисты ФСК по этому поводу, однако, только плечами пожали — смогли спланировать семь проектов электроснабжения МГП, спланируем и восьмой. Да, в к проекте каждого присоединения отдельных участков будут ЛЭП, в том числе и длиной более 100 км по таежному бездорожью, придется модернизировать несколько подстанций, на которых будут установлены новые линейные ячейки. По другому просто нельзя — МГП «Сила Сибири» требует для своей работы в общей сложности 49,5 МВт мощности.

Что касается электрообеспечения газоперерабатывающего завода, то собственной электростанции на все производственные нужды ему хватать не будет. Но не потому, что спроектировали слишком маленькую мощность, а потому, что все еще не хватает крупных потребителей электроэнергии для мощнейших ГЭС Дальнего Востока — для Зейской и Бурейской. Для того, чтобы сбалансировать работу двух этих ГЭС, специалисты ФСК спроектировали и сегодня, 17 сентября 2018 года приступили к строительству заходы от действующих ЛЭП 220 кВ на распределительное устройство заводской электростанции «Сила Сибири». Эти ЛЭП свяжут Амурский газоперерабатывающий завод с самой мощной подстанцией Дальнего Востока — «Амуркая» (1128 МВА), на которую и передается мощность Зейской и Бурейской ГЭС.

Этот проект ФСК ЕЭС решит сразу две задачи — у гидроэнергетиков появится надежный «якорный» потребитель, у завода, которому предстоит перерабатывать 42 млрд. кубометров природного газа в год, будет весь необходимый ему объем электроэнергии. Профессионалы-электроэнергетики в очередной раз убедительно доказывают — старт любых проектов развития Дальнего Востока обеспечивают именно они. Новые генерирующие мощности и системы выдачи их мощности должны лежать в основе любой комплексной программы развития — мы уверены, что рано или поздно понимание этой незыблемой истины придет и к нашему правительству.