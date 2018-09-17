В Самаре отмечают 75-летний юбилей газовой отрасли России

Самара, , 21:17 — REGNUM История газовой отрасли СССР имеет собственную дату рождения — отсчет ведется с 15 сентября 1943 г, когда в эксплуатацию был введен магистральный газопровод Бугуруслан — Похвистнево — Куйбышев протяженностью 160 км. Для СССР это был первый опыт прокладки протяженного газопровода, но, несмотря на военное время, газопровод был проложен всего за год.

В этом году предприятие «Газпром Трансгаз Самара» отмечает 75-летний юбилей, в мероприятиях, посвященных этой дате, в «колыбели Газпрома», в Самаре принял участие и Алексей Миллер. На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым глава «Газпрома» сообщил о результатах работы по газификации: по состоянию на сентябрь 2018-го ее уровень в области достиг 99,3% — отличный подарок к юбилейному году. Напомним, что средний уровень газификации в России составляет 68,1%, так что «малая родина «Газпрома» вышла в явные лидеры.

Особенно приятно, что «Газпром» не собирается почивать на лаврах — компания готовится к строительству трех газопроводов и газораспределительной станции в районе с. Калиновка Сергиевского района. Эти объекты позволят подключить новых потребителей, в т. ч сельскохозяйственное предприятие. Ведется проектирование еще пяти газопроводов и одной ГРС в Волжском и Сызранском районах, «Газпром» планирует построить еще две АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) в городе Новокуйбышевск и в поселке Светлодольск) и реконструировать две действующие станции в Самаре.

Остается надеяться, что и во всех остальных регионах России «Газпром» сможет в полном объеме выполнять все свои инвестиционные планы по увеличению уровня газообеспечения, что будет расти сеть газозаправочных станций — цены на природный газ в последнее время куда стабильнее, чем розничные цены на бензин и дизельное топливо.