Руководитель Росатома встретился с новым премьер-министром Белоруссии

Москва, , 21:14 — REGNUM 15 сентября в Минске прошла встреча генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева с новым премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

«Мы реализуем технологический конвейер, у нас сегодня, если так можно выразиться, старший брат белорусской станции — это первый блок второй очереди Ленинградской АЭС. Он прошел промышленные испытания, работает на полную мощность, идет оформление его уже в промышленную эксплуатацию. С учетом полученного опыта мы в Беларуси готовимся к такой же процедуре на будущий год, исходим из того, что это должно произойти до конца следующего года», — сказал Алексей Лихачев на пресс-конференции, состоявшейся после окончания встречи. Конечно, для того чтобы сообщить о том, что все календарные сроки строительства БелАЭС удается соблюдать, в Минск ехать не требовалось. Вероятнее всего, Алексей Лихачев прибыл в столицу Белоруссии для очного знакомства с новыми членами правительства республики, от действий которого зависят завершающие этапы возведения станции.

Чем крупнее энергетические проекты, тем больше работа руководителя компаний, их реализующих, становится похожа на работу профессионального дипломата, их официальные выступления порой приходится «переводить» с языка сотрудников МИДа на обычный. Вот еще одна цитата из официального сообщения о встрече, которое разместило на своем сайте Белорусское телеграфное агентство:

«Алексей Лихачев поблагодарил белорусскую сторону за взаимодействие на всех уровнях — станционной площадки, министерства энергетики, министерства архитектуры и строительства, МЧС. «Очень надеемся, что обновленная команда правительства эту преемственность сохранит».

Вольный перевод:

«Руководство Росатома отлично сработалось со всеми высшими чиновниками Белоруссии предыдущего состава правительства и надеется, что новые сотрудники смогут принять дела и работать с такой же результативностью, с таким же пониманием того, что происходит на строительной площадке и на монтажных работах».

Вот снова БелТА, ответ премьер-министра С. Румаса:

«Белорусская АЭС — очень значимый для страны объект. Это не только крупнейший инфраструктурный проект за всю историю Беларуси, но и крупнейший инвестиционный проект. Он находится на непосредственном контроле главы государства»

Перевод:

«Алексей Евгеньевич, БелАЭС — на контроле у самого Лукашенко. Любая ошибка с нашей стороны — он нам головы поотрывает, так что все в Островце будет идти «на отлично». Не волнуйтесь — мы сами волнуемся».

Встреча была действительно нужной и важной — проект близок к завершению, в начале 2019 года по графику должна начаться загрузка ядерного топлива в первый реактор. Сработанность, взаимопонимание руководителей проекта со стороны заказчика и исполнителя сейчас крайне необходимы.