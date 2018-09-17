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Товарооборот Ирана с Афганистаном вырос на полтора миллиарда долларов

Экономика

В течение первых пяти месяцев текущего финансового года товарооборот Ирана с Афганистаном составил 2,79 миллиона тонн ненефтяных товаров на сумму в 1,43 миллиарда долларов

Товарооборот Ирана с Афганистаном вырос на полтора миллиарда долларов
Франц Рубо. Базарный день. XIX

Тегеран, 17 сентября 2018, 21:42 — REGNUM  В докладе таможенной администрации Исламской Республики Иран сообщается о росте товарооборота между Ираном и Афганистаном на 15,46% и 31,75% по тоннажу и стоимости соответственно за первые пять месяцев отчётного года в сравнении с прошлым. Об этом сообщает иранское информационное агентство «Фарс».

За отчётные пять месяцев Афганистан был четвертым по объёму экспортным направлением Ирана. В течение данного пятимесячного периода Иран в основном экспортировал в Афганистан нефть низкой плотности, углеводороды и напольные покрытия. При этом важно заметить, что рост товарооборота объясняется именно объёмами экспорта из Ирана, так как сам Афганистан за тот же период ввёз в Иран товаров всего на 4,3 миллиона долларов (на 60% меньше аналогичного показателя прошлого года) и стал 73-м экспортёром в Иран, потеряв восемь позиций в рейтинге таможенной администрации Ирана .

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Зарубежная хроника
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