Козак: Поставки нефти в Китай через порт Козьмино согласованы

Москва, , 20:43 — REGNUM Российская Федерация в 2018 году поставит в Китайскую Народную Республику через порт Козьмино 1,7 млн тонн нефти. Об этом сегодня, 17 сентября, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

По словам Козака, российским властям удалось достичь договорённости с Китаем о поставках нефти через порт Козьмино, который находится в Приморском крае.

В 2018 году объем поставок нефти в Китай через порт Козьмино составит 1,7 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления российского публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в российско-китайских переговорах о поставках газа в Китай по западному маршруту в рамках проекта «Сила Сибири» осталось согласовать только один вопрос.

Читайте ранее в этом сюжете: Миллер о поставках газа в Китай: Осталось договориться о цене