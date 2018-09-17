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Россия может предоставить Казахстану отсрочку на запрет экспорта продукции

Экономика

Ранее Россельхознадзор планировал ввести ограничение на ввоз животноводческой продукции с 1 октября

Астана, 17 сентября 2018, 20:50 — REGNUM  Заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков проведет переговоры с профильными службами Казахстана по вопросу ограничения ввоза животноводческой продукции республики в Россию. Об этом 17 сентября на полях выставки World Food в Москве заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, надзорное ведомство может предоставить месяц отсрочки на запрет ввоза продукции. Казахстан попросил перенести решение вопроса о непрослеживаемости животноводческой продукции с 1 октября на неопределенный срок.

«Даже коллеги из Белоруссии переносили-переносили, но когда подошло время «Ч», быстро сделали», — добавил Данкверт.

Напомним, 13 сентября в пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что Россия может ввести ограничения на импорт животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября. Профильные ведомства республики не обеспечивают прозрачность производства и поставок продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия может ограничить импорт животноводческой продукции Казахстана

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