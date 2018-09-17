В Албании создана первая национальная авиакомпания

Тирана, , 20:34 — REGNUM Первая албанская авиакомпания авиакомпании «Аир Албания» начала регулярные рейсы. Церемония открытия компании состоялась в аэропорте Ринас, посвященному матери Терезе. Албанское новостное агентство «Топ ченел» сообщает, что самолет Airbus 319 совершил рейс Тирана-Стамбул-Тирана.

Первые рейсы авиакомпании будут соединять Тирану и Стамбул, однако в дальнейшем албанские самолеты будут летать и в европейские столицы: в первую очередь в Рим, Лондон и Милан.

В июне 2018 года правительство Албании инициировало создание акционерного общества авиакомпании «Аир Албания». Организации «Альбконтроль», представляющей сторону государства, принадлежит 10% акций компании, основными вкладчиками являются «Турецкие авиалинии» и албанская компания «МДН Инвестмент», которым принадлежит 49% и 41% акций соответственно.

В правительстве Албании надеются, что создание авиакомпании «Аир Албания» приблизит возможность появления «лоукостеров» из Албании.