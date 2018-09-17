Всемирный банк выделил Македонии кредит в размере 33,4 миллиона долларов

Скопье, , 20:28 — REGNUM Всемирный банк принял решение выделить 33,4 миллиона долларов на реализацию комплексного проекта по развитию системы социального обслуживания в Македонии. Согласно проекту будет расширена система социального обслуживания и услуг в сфере дошкольного образования и раннего ухода за ребенком, облегчен доступ к получению социальных услуг, а также усовершенствована система предоставления услуг, связанных с социальной защитой ребенка.

Албанское новостное агентство «Медиат Шчиптаре» сообщает, что проект также направлен на повышение стандартов качества при предоставлении страховых услуг. Ожидается, что такой комбинированный подход облегчит социальную интеграцию уязвимых слоев населения. Проект нацелен на улучшение качества образования детей дошкольного возраста (3−6 лет) и повышение благосостояния их семей. Особый акцент будет сделан на предоставление доступа к образованию детям из социально уязвимых социальных групп и детям с ограниченными возможностями. Будет усовершенствованна система функционирования детских садов, повышена эффективность административных процедур в сфере образования при одновременном их упрощении. «Проект увеличит социальную интеграцию уязвимых слоев общества в стране посредством расширенной и более адресной системы предоставления социального облуживания», заявил Марко Мантованели, менеджер Всемирного банка по Косово и БЮР (бывшей югославской республике) Македонии. Реформирование системы социального обслуживания будет проходить на протяжении пяти лет. Ответственность за выполнение проекта будет нести Министерство труда и социальной политики при сотрудничестве с Министерством образования и науки и Министерством финансов.