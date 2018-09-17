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Отрасль машиностроения в Восточном Казахстане сократилась на треть

Экономика

Около 60% объем производства в регионе приходится на четыре предприятия: АО «ПЗТМ», «Зиксто», «Мунаймаш» и «Завод имени Кирова»

Отрасль машиностроения в Восточном Казахстане сократилась на треть
Иллюстрация: Aomm.kz
Оборудование АО «Мунаймаш»

Усть-Каменогорск, Казахстан, 17 сентября 2018, 20:20 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года основные предприятия машиностроительной отрасли Восточно-Казахстанской области сократили объем производства на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 17 сентября издание InformBuro.

Около 60% объем производства в регионе приходится на четыре предприятия: АО «ПЗТМ», «Зиксто», «Мунаймаш» и «Завод имени Кирова». Совокупный объем производства в машиностроении сократился на 31,3%. Небольшой рост в 4% показал лишь завод «Завод имени Кирова».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года индекс промышленного производства Казахстана составил 105,2%. Рост обусловлен увеличением объемов добычи полезных ископаемых.

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Экономика Казахстана
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