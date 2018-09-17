«ДРОЗД» отметил 15-летие и открыл детский спорт-центр в Балаково

Балаково, Саратовская область, , 19:34 — REGNUM Детско-юношеская организация «Детям России Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)» к своему 15-летию открыло новый детский спортивный центр в городе Балаково.

«ДРОЗД» был создан по инициативе заместителя председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Г. Гурьева. Приоритетная задача движения — обеспечение высокого качества образования, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, формирование физически здорового, всесторонне образованного и духовно развитого подрастающего поколения. Проект завоевал доверие жителей Кировска и Апатитов (Мурманская область), Череповца (Вологодская область), Балакова (Саратовская область) и Волхова (Ленинградская область) и стал одним из ключевых проектов «ФосАгро» в сфере социальной политики.

Центры «ДРОЗД» объединили вокруг себя спортивные и общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования, секции и клубы. «ДРОЗД» сегодня это более пять тысяч детей, занимающихся в 71 секции по 16 видам спорта, среди которых плавание, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, легкая атлетика, футбол, хореография, бокс, полиатлон, лыжи. Ежегодно в региональных и всероссийских фестивалях и других мероприятиях «ДРОЗДа» принимают участие почти 30 тысяч детей. Среди воспитанников «ДРОЗДа» — шесть победителей соревнований международного уровня, 18 победителей всероссийских соревнований, 24 мастера спорта, 129 кандидатов в мастера спорта.

Уникальные образовательные методики, специально разработанные для «ДРОЗДа» нацелены на органичное сочетание школьной программы, дополнительного образования, занятий спортом и приобщение к традиционным культурным и духовным ценностям. Методики прошли проверку временем и получили высокую оценку Правительства РФ. Разработчики методик «ДРОЗД», в числе которых генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, удостоены Премии Правительства РФ в области образования. Высокую награду лауреатам вручали Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и министр образования РФ.

В торжественной церемонии открытия нового детского центра в СОШ №25, которое стало первым мероприятием в праздновании юбилея «ДРОЗД», приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников, глава Балаковского муниципального образования Александр Соловьёв, члены Правительства Саратовской области, представители муниципальной власти.

«Мне очень приятно находиться сегодня здесь и открывать этот великолепный центр, — сказал в своём выступлении генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, — Можно сказать, что «ДРОЗД» — это наш первенец и по-настоящему любимый социальный проект. Ему исполняется ровно 15 лет и в честь этого юбилея мы открываем этот замечательный центр. Сегодня у балаковского ДРОЗДа появляется новое гнездо. Это, действительно, полноценный спортивный центр с залами для занятий борьбой, тренажёрным залом. Символично, что он открывается в подшефной «ФосАгро-Школе». Уверен, что наши дети будут еще более здоровыми, весёлыми, развиваться творчески и духовно».

Также он пожелал детям, чтобы они хорошо учились, развивались и приходили работать на предприятия компании.

«В очередной раз компания «ФосАгро» оправдывает статус щедрого мецената, — подчеркнул в приветствии губернатор Саратовской области Валерий Радаев, — Компания — наш давний социальный партнёр. Она поддерживает профессиональные спортивные клубы, создает объекты спортивной инфраструктуры городе Балаково, реализует проект «ДРОЗД» не только в городе, но и в сёлах Балаковского района. Здесь, в школе №25, уже шестой год набирают детей в профильные «ФосАгро-классы», в которые выстраивается очередь. А в этом году «ФосАгро-классы» выросли в проект «ФосАгро-школа. Компания очень много делает, как для социально-экономического развития Саратовской области, так и Российской Федерации в целом. Социальные инициативы «ФосАгро» реализуются в русле поставленных Президентом России задач по повышению качества и продолжительности жизни населения. У нас на территории региона много успешного бизнеса, но вот так работать на человека, для человека — таких примеров социальной ответственности, каким является компания «ФосАгро», немного», — отметил губернатор Саратовской области.

Новый центр, в частности, оснащен кабинетом для мониторинга здоровья детей, тренерскими комнатами, тренажёрным залом, раздевалками, залами для занятий различными видами спорта.

В рамках празднования 15-летия «ДРОЗД» в Балакове прошел 6-й фестиваль, посвящённого памяти почетного работника образования РФ, первого руководителя АНО «ДРОЗД-Балаково» Валерия Карпакова, который стоял у истоков создания «ДРОЗД-Балаково» и был первым руководителем организации. Торжественная церемония прошла в современном заводском физкультурно-оздоровительном комплексе, открытом неподалеку от проходной предприятия в прошлом году. ФОК, располагающий несколькими залами, среди которых есть и зал для игровых видов спорта и прекрасно оборудованная тренажерами фитнес-студия доступен не только для работников предприятия, но и для всех желающих.